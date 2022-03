Kaolack / Non respect des accords sur le transport: Alassane Ndoye et Cie vers un nouveau plan d’actions Le Cadre unitaire du syndicat des travailleurs du transport affilié à la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal (Cnts), compte déterrer la hache de guerre, mais à une date qui n’est pas encore fixée. C’est du reste l’annonce faite par son Secrétaire national Alassane Ndoye, lors de l’assemblée générale constitutive du regroupement des chauffeurs de la gare routière “ Thiers Liberté”, communément appelée “Garage Dakar”.

Puisque pour Alassane Ndoye, l’Etat n’a pas respecté ses engagements près de trois mois après la levée du mot d’ordre, la reprise de la grève générale devient alors imminente. Sauf que pour ce prochain mouvement d’humeur, rien ne pourra les dissuader sans l’application des nouvelles mesures réclamées, autrement dit les besoins exprimés par les chauffeurs et les transporteurs.



A présent, annonce le secrétaire national du Stts, une tournée nationale de sensibilisation des démembrements syndicaux a déjà été effectuée dans le pays et les rencontres hebdomadaires entre le bureau et les militants se tiennent régulièrement pour informer, mais surtout, maintenir la forte mobilisation autour de la plateforme revendicative.













Sud Quotidien



