Kaolack / Ousmane Sonko: "Nous sommes tous des rebelles, il faut..."

Le leader de Pastef et ses camarades de Yewwi Askan Wi ont organisé cet après-midi une caravane dans les grandes artères de Kaolack.



S'adressant aux jeunes venus massivement l'accueillir, Ousmane Sonko de fustiger les manœuvres du régime actuel versant dans l'intimidation et la calomnie.



Et "comme pour tuer son chien on l'accuse de rage", Ousmane Sonko de revenir sur les accusations du régime le taxant de rebelle. Le leader de Pastef de dire aux jeunes kaolackois : " alors nous sommes tous des rebelles". Et ces derniers de répéter en chœur "Ay rebelles laniou!!!"



Pour finir, Sonko a exhorté les kaolackois à tourner le dos à ce régime et à ne pas voter Bby lors des législatives...