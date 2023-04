Kaolack : Pape Ndour, président régional des chauffeurs demande la création de voies de contournement pour plus de fluidité Rédigé par leral.net le Jeudi 13 Avril 2023 à 23:12 | | 0 commentaire(s)|

Le président régional des chauffeurs de Kaolack, Pape Ndour, constatant que sa localité est une ville où la mobilité est très difficile demande la création de voies de contournement pour plus de fluidité.



Ainsi, il déplore la présence des "war gaindé" à l'origine des accidents fréquent sur corridor. Pape Ndour exige de nouvelles dispositions, en complicité avec les forces de l'ordre et autres présidents des autres régions pour régulariser le secteur du transport à Kaolack.

