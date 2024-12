Kaolack : Plusieurs sites stratégiques des communes débarrassés des ordures Le service en charge de la gestion du cadre de vie à la Division régionale de l’Urbanisme de Kaolack (centre du Sénégal) a initié des activités de nettoiement pour débarrasser des ordures les environs de services déconcentrés de l’Etat et sites stratégiques des communes de la région, a déclaré lundi son responsable, Amadou Bâ.

« C’est une initiative qui entre en droite ligne avec la citation +charité bien ordonnée commence par soi-même+. C’est la raison principale qui nous a poussé à intervenir dans les services de l’Etat pour le bien-être des travailleurs et des populations qui fréquentent ces lieux »’, a expliqué M. Bâ, lors d’un entretien avec l’APS.



« Il s’agit à travers cette démarche de matérialiser notre mission et de répondre favorablement aux attentes des autorités locales et centrales », a-t-il ajouté.



Selon l’Agence de presse, Amadou Bâ a salué la contribution des collectivités territoriales dans l’exécution de cette mission, aux côtés du service en charge du cadre de vie et exhorté les populations à une meilleure implication dans la gestion de leur cadre de vie.



« Tous les acteurs notamment, les ASC, les mouvements de jeunes des quartiers, les associations de femmes, entre autres, devraient s’impliquer à travers des actions de terrain notamment les campagnes de sensibilisation pour favoriser un changement de comportement », a-t-il lancé.



