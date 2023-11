Kaolack : "Rahma" adresse une motion de remerciements à Mamadou Moustapha Bâ

L'accueil du Président Macky Sall a été une réussite totale. Un fait qui pousse le Coordonnateur départemental de la Benno Bokk Yakaar à Kaolack, à remercier et à féliciter le ministre des Finances et du Budget, Mamadou Moustapha Bâ.



" Nous sommes satisfaits de la forte mobilisation lors de l'accueil du Chef de l'Etat, Macky Sall. C'est l'occasion pour nous de remercier et de féliciter Mamadou Moustapha Bâ, pour ses efforts. Il a sorti ses propres moyens pour que cet accueil ait un franc succès, en aidant tous les responsables à l'échelle régionale ", a témoigné "Rahma".