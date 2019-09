Kaolack: Rahma convoie une dizaine de cars pour assister à l'inauguration de la Grande mosquée Massalikul Jinaan Dans la soirée de ce jeudi, un bon nombre de fidèles mourides ont quitté Kaolack pour assister à l'inauguration de la mosquée "Massalikul Jinaan", à Dakar.

L'ambassadeur Mouhameth Ndiaye Rahma est passé par là. L'homme politique a déployé plus d'une dizaine de bus pour la communauté mouride de Kaolack.

Ainsi, vers 21heures, l'homme politique a affrété des véhicules à Touba Ndorong et au quartier général de son mouvement, pour rallier la capitale sénégalaise.



Même si Mouhameth Ndiaye Rahma ne dit pas le nombre de bus alloué pour la circonstance, il explique son geste dans sa volonté de permettre à de fidèles musulmans, d'aller sacrifier à un pilier de l'Islam et d'assister à la réception de ce bijou offert par la communauté mouride à la Oummah islamique.





