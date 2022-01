Kaolack: Résultats du bureau 1 Hôtel de Ville Au Bureau 1 du centre de l’Hôtel de Ville, la coalition "And Nawlé" de Serigne Mboup est devant la coalition de « Benno Bokk Yaakaar », dirigée par Mouhamed Ndiaye Rahma.

Serigne Mboup comptabilise 41 voix et Mouhamed Ndiaye Rahma compte 15 voix.



Bureau 1

And Nawlé : 41 voix

BBY : 15 voix



