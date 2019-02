Kaolack: Saisie de 16 kg de drogue dure estimée à près de deux milliards FCfa

Rédigé par leral.net le Samedi 2 Février 2019 à 11:47 | | 0 commentaire(s)|



La subdivision régionale de la Douane de Kaolack a mis la main sur 16 kg de drogue dure dont la valeur est estimée à 1,975 milliard de francs CFA.



La saisie a eu lieu lors d’une patrouille menée dans la périphérie de Kaolack entre Sibassor et le village de Sagne Mbambara, dans la nuit du jeudi au vendredi. L’As rapporte que les soldats de l’économie sont tombés sur deux individus à bord d’une moto Jakarta qui roulait sans lumière.



Il s’en est suivi une course-poursuite au cours de laquelle, les deux occupants ont jeté le sac. Après vérification, il contenait de la drogue dure composée de cocaïne et de méthamphétamine, une drogue de synthèse qui agit directement sur le système nerveux et, est extrêmement addictive.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos