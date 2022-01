Kaolack: Salins du Sine-Saloum condamnée payer 47 millions de FCfa à ses 97 ex-travailleurs

Le tribunal a décidé de rejeter cette action, en demandant à cette société de procéder au paiement intégral, estimé à plus de 47 millions de FCfa, soit la somme de 500.000 FCfa par personne.



À la sortie de cette audience, les ex-travailleurs ont remercié la justice sénégalaise par rapport à son impartialité sur cette affaire et annoncer leur prochaine audience du 9 février prochain, concernant le dossier de 02 milliards FCfa d’indemnisation que leur doit la Société.



Le Tribunal du Travail de Kaolack avait rendu sa décision sur l’affaire des 96 travailleurs licenciés abusivement par les Salins du Sine Saloum depuis le 28 mars 2018. La surprise était de taille. Puisque, l’entreprise française a été condamnée le jeudi 4 février 2021 par le tribunal, à payer 30 millions à chacun des 96 travailleurs licenciés, soit 2 milliards 880 millions FCfa.



A retenir que depuis le 17 juillet 2018, le dossier a été enrôlé par la Justice après moultes tentatives de conciliation et plus de quinze audiences, il n’a pas encore connu son épilogue.