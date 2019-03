Kaolack- Sans allocations familiales: Le SAEMS promet de bloquer les services de la Caisse de sécurité sociale. Le Syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire (Saems) de Kaolack, est monté au créneau. Ne percevant pas leur dû pendant 6 mois, lesdits membres de ce syndicat ont promis de bloquer les services de la Caisse de Sécurité Sociale.

Le bras de fer s’est engagé à Kaolack entre le Syndicat des enseignants du moyen secondaire (Saems) de Kaolack et la Caisse de sécurité sociale. Ils restent d’avis que la situation dont ils sont victimes, est insupportable. « Nous courons derrière nos allocations familiales depuis 6 mois. Nous devions les recevoir au dernier trimestre de 2018. Nous sommes maintenant au premier trimestre de 2019. Et rien n’est toujours payé, alors que cet argent appartient à nos familles », a réagi le secrétaire général, Jean Amayandé Diouf.



Ces enseignants, très frustrés ont regretté la gestion opaque et le manque d’informations fiables sur les allocations familiales. « Chaque fois que nous venons ici, on nous dit que le chef d’agence est absent. Personne ne peut dire ce qu’il en est alors que nos camarades de Guinguinéo et ceux de Nioro ont déjà eu gain de cause, seules les inspections de Kaolack commune et département sont dans le désarroi », protestent-ils.



