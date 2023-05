Kaolack / Transport urbain : Le renouvellement du parc et le règlement des autres systèmes concurrents comme priorités Réunis le samedi 20 mai 2023, à Kaolack, en assemblée générale de sensibilisation et d’orientation sur la sécurité routière, les acteurs du transport urbain des 14 régions du pays, sont dans une trajectoire de relancer leur secteur. "Sudquotidien.sn"

Au-delà des questions détaillées de fonds auxquelles ils ont cherché à apporter des solutions durables, la rencontre qu’ils ont convoquée à Kaolack, a aussi constitué une opportunité de définir certaines priorités, gages de relance, surtout de renforcement d’un secteur qui se veut prospère.



Dans cette perspective, les professionnels du transport urbain disent entamer le processus de modernisation du parc automobile. Ils ne veulent plus que l’initiative se limite à Dakar, mais partout dans les 14 régions du pays.



Dans le même sillage, d’autres actions de sensibilisation et d’interpellation sont menées en direction des autorités publiques, en faveur de la réglementation des autres formes de transport concurrentes, comme le transport à deux roues ou celui mené par les véhicules dits clandos.



Pour cela, la somme des mémorandums établis par chaque région, sera soumise au ministère de tutelle, au même titre que les demandes de digitalisation des licences pour taxis.















