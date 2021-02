Kaolack : Un bâtiment s’effondre et fait un mort et un blessé grave Un drame s’est signalé à Kaolack avec l’effondrement d’un bâtiment à trois étages en construction. Ce bâtiment qui s’est s’écroulé a fait un mort et un blessé grave

Alors qu’on n’a pas encore fini d’épiloguer sur l’effondrement d’un bâtiment R+3 en construction de la société 3MD ENERGY qui avait fait 05 morts le 7 janvier dernier à Khodaba, dans la commune de Keur Mousseu, région de Thiès, un autre drame similaire vient de frapper la région de Kaolack.



L’effondrement d’un bâtiment à trois étages en construction au quartier Kasnack a fait un mort et un blessé grave.



Il s’agit respectivement de P. Sène et A. Kébé, tombés du troisième étage, après l’écroulement de l’échafaudage (construction temporaire constitué de charpentes en bois), nus dit Actunet



