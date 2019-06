Kaolack : Un bus se renverse, fait 5 morts et plus de 50 blessés La mort a encore frappé sur la route de Kaolack. Cette fois-ci, c'est un bus en partance pour Tamba, qui s'est renversé à hauteur de la commune de Kahone.

Rédigé par leral.net le Mardi 11 Juin 2019 à 12:29 | | 0 commentaire(s)|

Le premier bilan fait état de 4 morts et plusieurs blessés qui ont été transportés à l'hôpital régional de Kaolack, selon dakaractu. toutefois, selon la RFM, une cinquième personne est décédée à l'hôpital et les blessés seraient au nombre de 51. Le bus transportait 71 passagers selon la même source.

À noter que l'accident a eu lieu dans la nuit du lundi au mardi aux environs de 4 heures à l'entrée de la commune de Kahone. L'on nous apprend que le bilan se serait alourdi à 5 morts, car un autre accidenté serait décédé après son hospitalisation…



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos