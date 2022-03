Kaolack: Un centre de diagnostic et d’imagerie médicale de plus de 260 millions de FCfa, inauguré Le ministre de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, en tournée, ce samedi dans les structures sanitaires de Kaolack, a été reçu avec enthousiasme à l’hôpital El Hadj Ibrahima Niasse. Il a visité la centrale d’oxygène acquise à hauteur de 300 millions de FCfa.

Le ministre de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr a tenu à octroyer à la structure hospitalière cette centrale pour renforcer le dispositif de prise en charge des malades Covid-19 et de permettre, ainsi l’autonomisation du Centre de traitement des épidémies (Cte).



Ainsi, dans le cadre du relèvement du plateau technique médical, le centre hospitalier El Hadj Ibrahima Niasse a également bénéficié d’un centre de diagnostic et d’imagerie médicale, regroupant les services de laboratoire et de Radiologie inauguré ce samedi, par Abdoulaye Diouf Sarr.



Ce centre a été financé par le Ministère de la Santé pour un coût global de 260 290 237 FCfa. Abdoulaye Diouf Sarr a profité de l’occasion pour visiter la salle de mammographie dotée d’un second appareil de dernière génération pour 165 millions de F Cfa. Cela va contribuer fortement à l’accroissement du dépistage du cancer du sein et favoriser les meilleures conditions de prise en charge.



Le Ministre a par ailleurs, fait un tour au bloc opératoire central de l’hôpital qui a été réhabilité par la tutelle à travers le financement du Contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (Cpom), financement destiné à l’investissement pour un coût de pus de 159 millions de Cfa.



Cette réhabilitation a permis de mettre aux normes le bloc opératoire central, de redéfinir le circuit et d’augmenter sa capacité d’accueil avec 4 salles opératoires. Elle aura comme conséquence immédiate l’augmentation du volume, la réduction de la file d’attente, l’amélioration de la qualité des prestations et le renforcement de la prise en charge des urgences.







