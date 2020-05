Kaolack: Une attaque à main armée fait des blessés, dont un grave

Les assaillants ont encore sévi. En plein couvre-feu, ils ont attaqué le village de Paffa, dans la commune de Mbadakhoune. D’après une source d’Iradio, c’est vers 03 heures du matin que des malfaiteurs ont fait irruption dans le village. Ce, avant d’encercler une maison et de s’attaquer aux propriétaires, un couple et leur fils. Ces derniers ont été brutalisés et malmenés.



Aussitôt alertés, les gendarmes ont fait une descente immédiate à Guinguinéo et dès leur arrivée, il s’en est suivi un accrochage avant que les voleurs ne prennent la fuite. Un gendarme a été également blessé lors de l’intervention des pandores. Acheminés à l’hôpital, l’un des blessés qui se trouve être le père de famille, est dans un état critique.

