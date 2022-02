Kaolack-élections a la chambre des métiers Un groupe d'artisans fustige les tentatives de fraude de l'équipe sortante

Ces artisans qui veulent coûte que coûte renvoyer à la retraite le Président Seyni Seck et son équipe, s'indignent de la réticence observée par ledit Président et ses collaborateurs de ne pas leur faire parvenir les lettres d'information électorale au moment où dans les autres régions, ces lettres ont été déjà distribuées à leurs destinataires au même titre que le calendrier électoral.



Une aberration pour ces artisans regroupés autour d'une coalition intitulée "Suxali artisans Yi" et qui soupçonnent leur équipe dirigeante de faire du dilatoire pour rester le plus longtemps dans cette chambre qu'elle a dirigée pendant plus d'une trentaine d'années. Et où les derniers venus ont passé 18 ans.



Ainsi prévues au mois de Mars prochain, ces élections constituent un tournant décisif pour ces artisans hyper motivés. Ce que la direction ne veut nullement accepter et tarde toujours à libérer les cartes d'adhésion malgré les directives du gouverneur de la région.



Ces artisans ont toutefois sollicité l'arbitrage du gouverneur de la région, du Ministre de l'Artisanat afin qu'ils poussent l'équipe de la Chambre à revenir à de meilleurs sentiments et prendre toutes les dispositions nécessaires pour organiser des élections libres et transparentes.



Même si aujourd'hui rien n'est encore sûr, ces mesures constitueront pour cette frange d'artisans une fenêtre pour dissuader cette chambre qui leur pose tous les problèmes du monde et lui offrir une nouvelle génération d'acteurs capables de relever tous les défis qui l'interpellent.

Sud Quotidien