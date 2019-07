Kaolack : il tue son beau-père à coups de gourdin La Chambre criminelle de Grande instance de Kaolack, a condamné, hier, aux travaux forcés à perpétuité, Badara Thiam, 24 ans. Le 14 décembre 2017, il avait surpris son beau-père Ibou Ndao dans son sommeil et lui avait asséné de violents coups de gourdin, lui ôtant ainsi la vie.

Devant la barre, il a reconnu les faits qui lui sont reprochés. Expliquant son geste, il raconte que son beau-père s’était catégoriquement opposé à son union avec sa fille Amy Ndao, avant de changer d’avis, suite à l’intervention de l’imam.



Mais quelque temps après le mariage, le jeune Badara Thiam a eu une dispute avec sa femme qui était retournée chez son père.



Quand il est parti chez son beau-père pour arranger les choses et récupérer sa femme, il a été rabroué par ce dernier, de manière inconvenante, dit-il. Une humiliation qu’il n’a jamais pu digérer. D’où son plan de vengeance qui a été fatal au vieil homme.

