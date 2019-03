Kaolack : la « 4x4 mystérieuse » refait surface et écume deux villages La fameuse voiture de type 4x4 qui écume Kaolack et ses environs depuis quelques temps, a refait surface dans la nuit du dimanche à lundi. Cette fois, ce sont les villages de Khelcome Birane et de Ndoffane Tanor qui ont été visités par la bande de malfrats.

Dans le premier village cité, c’est une maison qui abrite une boutique et un moulin à mil qui a été visitée, rapporte Le Quotidien.



7 hommes lourdement armés, selon les témoignages ont tenu en respect les occupants de la maison, dont une majorité de femmes, avant de s’emparer de la recette journalière estimée à 250 000 francs Cfa. Ils feront passer un sacré quart d’heure au boutiquier, qui serait très mal en point. Après avoir accompli leur forfait, un des bandits tente de violer une occupante de la maison, du nom de Penda Ndiaye, avant de se raviser, suite aux réprimandes d’un membre du groupe.



La 4x4 s’ébranle ensuite vers Ndoffane Tanor, toujours dans la périphérie de Kaolack. Là, c’est un homme d’affaires, propriétaire de plusieurs magasins, qui est pris pour cible. L’homme a été sérieusement tabassé par les assaillants qui emportent une forte somme d’argent. Il a été acheminé à l’hôpital. On ignore pour l’heure le montant dérobé.



L'un dans l'autre, les populations sont dans une psychose indescriptible depuis que cette bande de malfaiteurs sévit dans la zone, sans être appréhendée par la police.

