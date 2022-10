Kaolack : un conducteur de moto “jakarta” meurt dans un accident, le chauffeur prend la fuite

L’accident s’est produit aux environs de 15 h à l’entrée de Kaolack, sur la route nationale, non loin de la gare routière.



Après le constat de la police, le corps sans vie a été acheminé vers la morgue du Centre hospitalier régional El Hadji Ibrahima Niass par les éléments de la compagnie d’incendie et de secours de Kaolack.



Le chauffeur ayant pris la fuite après l’accident, les riverains ont saccagé le camion qui transportait des graines d’arachide.



La police a annoncé l’ouverture d’une enquête pour déterminer les causes de cet accident.