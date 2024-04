Kaolack : un incendie réduit en cendres une maison avec des dommages estimés à plusieurs millions de francs CFA

Un violent incendie s’est déclaré lundi, dans l’après-midi, au quartier Kasnack, dans la commune de Kaolack (centre), causant plusieurs dégâts matériels, a appris l’APS de source sécuritaire.



Le drame, qui s’est produit aux environs de 17 heures dans une maison située non loin de la caserne des sapeurs-pompiers, n’a causé aucune perte en vie humaine.



Les dommages du sinistre sont estimés à plusieurs millions de francs CFA, selon des témoins du drame.



Les éléments du centre de secours et d’incendie de la brigade des sapeurs-pompiers, alertés par des cris de détresse des voisins, se sont dépêchés sur les lieux pour éteindre le feu et sauver les occupants des lieux.



Aps