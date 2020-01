Kaolack: un point de collecte d’arachide appartenant à des Chinois attaqué, 2 millions emportés, 6 blessés Une attaque d’un point de collecte de graines d’arachide appartenant à des opérateurs chinois, a eu lieu hier nuit, vers 2 heures du matin, sur la route de Gossas, dans la commune de Mbadakhoune, à Kaolack.

Rédigé par leral.net le Jeudi 2 Janvier 2020 à 12:11

Selon des témoins, 10 a 15 personnes lourdement armées ont fait irruption dans les lieux et ont blessé les deux vigiles et les 4 propriétaires chinois, avant de s’emparer de la somme de 2 millions FCFA, des téléphones portables et divers autres matériels.

