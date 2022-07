Kaolack : une campagne de prévention du paludisme cible plus de 70.000 enfants Le district sanitaire de Kaolack (centre) a annoncé vendredi vouloir dérouler une campagne de prévention du paludisme saisonnier par chimio-prévention au profit de 70.765 enfants dont l’âge varie entre 3 mois et 10 ans.





‘’Le district sanitaire de Kaolack a ciblé cette année 70.765 enfants de 3 à 120 mois’’ pour cette campagne, a dit son responsable chargé du paludisme, Seydina Alioune Kébé. La campagne sera menée dans 18 postes de santé. La première phase va concerner 6.701 enfants dont l’âge varie entre 3 et 11 mois, du samedi 16 au mardi 19 juillet, selon M. Kébé.



La deuxième phase, prévue au mois d’ août, va concerner 35.259 enfants âgés d’un an à 59 mois, et la troisième en septembre pour enfants âgés de cinq à 10 ans. Cette année, 836.975 enfants sont concernés dans le territoire national. Selon Seydina Alioune Kébé, la campagne avait atteint un taux de couverture de 93,2 %.



Concernant le paludisme, ‘’le district sanitaire de Kaolack est classé dans la zone rouge. Beaucoup de cas de paludisme sont recensés dans les postes de santé du district sanitaire de Kaolack’’, a souligné M. Kébé. Cette année, le district sanitaire de Kaolack a enregistré plus de 10.000 cas de paludisme, a-t-il indiqué, affirmant que 266.000 moustiquaires imprégnées ont été distribuées dans cette subdivision de la carte sanitaire.



Seydina Alioune Kébé invite les populations de Kaolack à adhérer à cette campagne.





