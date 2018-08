Kara Mbodji au Fc Nantes

"Kara Mbodji vient de signer au FC Nantes", annonce le club. L’international sénégalais est prêté au FC Nantes par le RSC Anderlecht pour la saison 2018-2019 avec option d’achat. Le champion de Belgique 2017 portera le maillot jaune et vert, floqué du numéro 5.



Il a été annoncé dans pas mal de clubs, surtout en Angleterre. Mais, Kara a rejoint finalement le FC Nantes pour relancer sa carrière et revenir à son meilleur niveau. Ancien pensionnaire de Diambars FC, Kara Mbodji met un premier pied en Europe à l’âge de 21 ans sous les couleurs du Troms IL, club de D1 norvégienne.



Transféré au RSC Anderlecht durant l’été 2015, Kara Mbodji réalise deux saisons pleines avec les Mauves et croise la route du joueur Made in FC Nantes Adrien Trébel. Il dispute trois campagnes européennes et décroche le titre de champion de Belgique 2017.