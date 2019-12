Karang : 5 personnes arrêtées pour trafic sur le réseau Orange Money La gendarmerie de Karang a arrêté ce mercredi un réseau de 5 personnes qui opéraient des activités délictuelles sur le réseau Orange Money, selon la RFM. Toutefois, les identités des personnes arrêtées n’ont pas encore été données, ni les actes pour lesquelles elles ont été cueillies. On ne connaît pas, non plus, les montants en jeu dans leur trafic.

