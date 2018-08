Karaté - 17e championnats d’Afrique au Rwanda : Les "Lions" à Kigali pour un raccourci vers Tokyo

On connait désormais les 16 "Lions" et 2 "Lionceaux" retenus pour les 17e championnats d’Afrique seniors et juniors de karaté étalés du 26 aout au 3 septembre prochain à Kigali, au Rwanda.



Kigali peut être un raccourci pour certains Lions du karaté en quête de ranking qualificatif aux jeux olympiques de 2020 à Tokyo, au Japon. Surtout si l’on sait que ces Championnats d’Afrique au Rwanda ont un coefficient de 6, là où les Mondiaux de novembre prochain en Espagne en sont à 12 comme coefficient. Deux rendez-vous à ne pas rater donc pour les "Lions", souvent sevrés d’opens à ranking olympique faute de moyens financiers.



Au terme des séances tenues les week-ends depuis presque deux mois avec les différents présélectionnés, le tamisage et le casting semblent être au point désormais avec cette sélection définitive de 16 karatékas (16 seniors et 2 juniors).









Record