Karim Mbengue acte la fin du compagnonnage entre le PS et Bby ! : "On ne se rangera derrière personne. Notre parti aura un candidat" Responsable politique de grosse pointure du Parti Socialiste à Rufisque, Abdou Karim Mbengue ne lâche pas du lest et acte même la fin du compagnonnage entre PS et Bby ! En marge d’un grand rassemblement, avec des slogans assez révélateurs, comme « Pour la renaissance du Parti Socialiste », il a accordé une interview à Leral Tv, pour apporter son éclairage sur une position tranchée que lui et ses autres camarades semblent adopter. Mais son message est clair : « On ne se rangera derrière personne. Notre parti aura un candidat ! », a-t-il martelé ! Entretien.

Rédigé par leral.net le Vendredi 13 Octobre 2023 à 21:59 | | 0 commentaire(s)|



