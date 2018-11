Karim Wade : «Il n’est de bataille perdue que celle que l’on ne livre pas»

Rédigé par leral.net le Vendredi 30 Novembre 2018

Chers frères et sœurs,

Je voudrais vous féliciter chaleureusement pour la grande réussite de la manifestation du Front de Résistance Nationale organisée ce jeudi 29 novembre 2018 à la place de l’Obélisque.



A chacun et chacune d’entre vous, je voudrais exprimer ma reconnaissance et mes remerciements pour votre participation massive à cette marche qui a été un grand moment dans la bataille que nous menons pour une élection présidentielle transparente et inclusive, ainsi que pour la restauration de l’Etat de droit et de la démocratie dans notre pays. J’adresse toutes mes félicitations et remerciements aux militants et responsables du PDS, aux responsables et membres des mouvements de soutien, aux partis alliés et aux citoyens. Je tiens également à féliciter tous les partis et toutes les organisations membres du Front de Résistance Nationale pour leur engagement et leur mobilisation. Je réaffirme ici mon engagement total à défendre nos objectifs communs.



Par votre forte mobilisation, vous avez démontré encore une fois de plus, que la loyauté, le désintéressement, l’amour pour notre pays et la défense des libertés sont le fil conducteur de votre engagement politique. Vous avez fait un travail formidable et le candidat du PDS que je suis, a beaucoup de chance de vous avoir à ses côtés.



«Il n’est de bataille perdue que celle que l’on ne livre pas». Cette phrase du Général De Gaulle doit inspirer et guider toutes nos actions dans les prochaines semaines. A très bientôt au Sénégal pour d’autres batailles.





KARIM WADE

Candidat du Peuple

