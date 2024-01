Karim Wade candidat à la présidentielle 2024 sort de son mutisme et annonce son retour Karim Wade, fils de l'ancien président sénégalais Abdoulaye Wade, a longtemps été un personnage clé de la politique sénégalaise. Sa déclaration de candidature à l'élection présidentielle de 2024 marque un retour important après des années d'absence et de controverses judiciaires. Son retour promet de susciter des débats et des discussions animés sur la scène politique du Sénégal.















