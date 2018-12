Karim Wade et Khalifa Sall écartés de la Présidentielle : Abdoulaye Bathily jette du sable sur la séparation des pouvoirs

Le Professeur Abdoulaye Bathily ,n’a pas raté le chef de l’Etat, Macky Sall dans une interview accordée au magazine Jeune Afrique.



Après avoir défendu Khalifa Sall et dénoncer une « instrumentalisation de la justice pour le liquider » il y a quelques mois, l’ancien allié de l’actuel chef de l’Etat est revenu à la charge pour encore enfoncer le « Macky ». Suivant le Professeur Bathily, c’est la première fois au Sénégal qu’un président se sert de l’appareil judiciaire pour disqualifier des candidats à l’élection présidentielle.



« Voilà cinquante ans que je participe au combat politique au Sénégal, et c’est la première fois que l’on fait écarter par la justice des candidats à la présidentielle », a-t-il affirmé.

Pour rappel, Khalifa Sall et Karim Wade sont toujours sous la menace de poursuites ou condamnations qui pourraient compromettre leur candidature à la prochaine élection du 24 février 2019.

