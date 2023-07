Karim depuis Doha: Wade-fils appelle à l’application sans délais des conclusions du dialogue Le candidat du parti démocratique sénégalais, Karim Wade a lancé un message à l’occasion de la fête de Tabaski. Karim Wade de Doha prie pour un Sénégal de paix et de concorde, mais également un Sénégal où les autorités travaillent pour une justice équitable et la consolidation de l’Etat de droit. Wade-fils par ailleurs a invité le Président Macky Sall à l’application sans délai des conclusions issues de ce dialogue initié le 31 mai 2023 et appelle tous les acteurs à œuvrer pour la paix et la stabilité.



Rédigé par leral.net le Dimanche 2 Juillet 2023 à 13:35 | | 0 commentaire(s)|

Chères Concitoyennes,



Chers Concitoyens,



Par l’acte de sacrifice du mouton, auquel nous avons procédé ce matin, nous avons renouvelé notre soumission à Allah, le Tout Puissant et le Miséricordieux. Ce moment, qui rassemble les familles au sein de la Ummah, est propice à la célébration et la réflexion.



Je saisis cette occasion solennelle pour vous adresser un message de paix et de réconciliation nationale. Les émeutes qui ont récemment secoué notre pays ont causé la perte de vies humaines et de grandes souffrances pour de nombreux citoyens. Elles ont laissé des traces profondes. Il est temps pour nous de reprendre le chemin de la paix et de la fraternité qui a toujours caractérisé le peuple sénégalais.



La Tabaski est une fête de partage et de solidarité, un moment où nous devons nous rassembler entre familles et amis, mais aussi en tant que Nation. C’est le moment pour chacun de nous de se tourner vers l’autre, au-delà de nos différences d’opinion, en agissant ensemble pour un avenir plus harmonieux qui nous permettra de relever les défis économiques, sociaux et politiques auxquels nous sommes confrontés.



J’en appelle également aux autorités de notre pays pour qu’elles se conforment sans délai aux conclusions du dialogue national, comme s’y est engagé le Président de la République. Leur devoir est de prendre en compte les résolutions issues de ce dialogue et de mettre œuvre les mesures concrètes et rapides qui s’imposent.



Nous devons consolider nos institutions démocratiques, rétablir l’État de droit par l’organisation d’une élection présidentielle inclusive. Nous devons assurer l’équité et la justice pour tous les citoyens. C’est la condition impérative pour préserver notre unité nationale et nous permettre de construire l’avenir auquel aspirent les Sénégalais.



Chères et chers compatriotes,



En cette période de célébration, prenons le temps de nous interroger sur nos propres actions et de cultiver la tolérance et le respect mutuel. Soyons convaincus qu’ensemble, nous pouvons surmonter les difficultés et vaincre les obstacles pour bâtir un avenir de paix, de stabilité et de prospérité pour notre pays.



Rendons l’espoir à notre grand Sénégal !



Je souhaite à toutes et à tous une Tabaski joyeuse et paisible.



Vive le Sénégal !



Vive l’Afrique !

( Les News ) Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook