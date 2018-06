Karim envoie une délégation du PDS à Touba

Karim Méissa Wade, le candidat du PDS (Parti Démocratique Sénégalais), du FPDR (Front Patriotique pour la Défense de la République) et peut-être du FRN (Front Démocratique et Social de Résistance nationale) a envoyé une forte délégation à Touba conduite par le secrétaire général adjoint du PDS, Oumar Sarr.

Le candidat du PDS en exil au Qatar, à huit (8) mois de l’élection présidentielle, a dépêché les responsables des Libéraux pour présenter ses condoléances à Serigne Moustapha Maty Leye, Khalife de Serigne Bara et à la famille de Gouye-mbind suite au rappel à Dieu de Serigne Bara Maty Leye, fils du défunt Khalife des Mourides, Serigne Cheikh Maty Lèye…

Xibaaru vous donne les images de la présentation des condoléances du PDS dont la délégation était conduite par le Coordonnateur Omar Sarr, porteur d’un message personnel de Karim Wade envers Serigne Moustapha.







