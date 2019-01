Karim et Idy ne se sont pas parlés

Jeudi 31 Janvier 2019

Selon les informations du quotidien Dakartimes, le PDS tient à souligner que Karim Wade et Idrissa Seck ne se sont pas parlés au téléphone.



Karim Wade ne soutient aucun candidat, si ce n’est lui-même. Le PDS n’est pas dans les dispositions de soutenir un quelconque candidat.



Car, le parti de Me Wade continue son combat pour empêcher la retenue d’une élection présidentielle sans son candidat, Karim Wade. Le PDS invite les militants de l’opposition membres du C25, à se tenir prêts pour mener le combat sur toute l’entendue du territoire.

