Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Kate Middleton bronzée et lookée : la duchesse en pleine forme à la campagne Rédigé par leral.net le Mardi 9 Juin 2020 à 13:48 | | 0 commentaire(s)| Le prince William, duc de Cambridge, et Kate Middleton, duchesse de Cambridge - La famille royale d'Angleterre lors de la cérémonie du Commonwealth en l'abbaye de Westminster à Londres, le 9 mars 2020.

19 PHOTOSLANCER LE DIAPORAMA

Le prince William, duc de Cambridge, et Kate Middleton, duchesse de Cambridge - La famille royale d'Angleterre lors de la cérémonie du Commonwealth en l'abbaye de Westminster à Londres, le 9 mars 2020.

À chaque nouvel appel vidéo passé depuis sa maison de campagne, Kate Middleton prend soin de varier les plaisirs en matière de look. Lundi, la duchesse de Cambridge s'est une nouvelle fois illustrée lors d'une visioconférence relayée par Kensington sur les réseaux sociaux.

La duchesse de Cambridge est désormais parfaitement à l'aise avec les appels vidéo ! Depuis la mi-mars et le début de son confinement dans sa demeure d'Anmer Hall, dans le Norfolk, Kate Middleton multiplie les visioconférences. Le 8 juin 2020 sur Instagram, le palais de Kensington a dévoilé un extrait d'une visite virtuelle que la Britannique de 38 ans a effectuée avec un centre de désintoxication de l'organisation Action on Addiction, dont elle est la marraine royale.







Accueil Envoyer à un ami Partager