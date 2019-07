Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Katy, Lissa, Mama, Ndeye Ndiaye, Elisa…:Que sont devenues les stars d’«Un café avec» ? Rédigé par leral.net le Samedi 27 Juillet 2019 à 22:56 | | 0 commentaire(s)| A l’instar de Marème Dial, Marichou ou encore Eva, elles ont, à un moment donné, occupé le devant de la scène. Aujourd’hui, un peu à l’écart du Show-biz, elles ont construit leur vie, chacune de son côté. Mariées et mères pour la plupart, nous avons retrouvé des actrices phares de la série «Un café avec», pour reconstituer les nouvelles scènes de leur quotidien. Moteur, action…



Silhouette svelte, écorce ébène, sourire ravageur, elle a fait partie des «It-girls» dans les années 2010. Parmi les mannequins les plus jeunes à l’époque, elle s’est rapidement fait un nom dans le milieu avant d’être sacrée Miss Renaissance. A côté du mannequinat, Mame Diarra s’est aussi illustrée dans le cinéma à travers son rôle dans la série «Un café avec». Un personnage sur mesure, qu’elle incarne à la perfection. Dans la fiction, elle devient donc Lissa, une jeune femme prête à tout pour mettre le grappin sur un homme, Boubacar Diallo. Pièges, astuces et malices rythment ainsi son quotidien, jusqu’à ce qu’elle parvienne à ses fins. Elle réussit à se faire mettre la bague au doigt et devient l’épouse «officieuse» par le biais d’un «Takku souf». Aujourd’hui, il est bien loin ce temps où elle faisait les choux gras de la presse. L’ancienne égérie des planches a trouvé chaussure à son pied, pour de vrai. Elle a uni sa vie à celle de Monsieur Diaw en 2016 à Touba. C’est Katy Chimère Diaw, sa coépouse dans la série et cousine dans la vraie vie, qui lui a présenté à son élu. Un an plus tard, elle donnera naissance à son premier fils. Etablie à Genève depuis son mariage, la nouvelle maman fait la navette entre la Suisse et le Sénégal. A quelles fins ? Mame Diarra, discrète depuis son mariage, a tiré un trait aux mondanités. Hors des caméras, elle a préféré maintenir le flou sur sa nouvelle vie, après «Un café avec». Peut-on s’attendre à son come-back dans le monde du Show-biz ? Rien n’est moins-sûr ! En revanche, une chose est sûre, la maternité lui va bien…





Sa beauté juvénile avait séduit plus d’un en 2009, année à laquelle, elle a été élue Plus belle fille du Sénégal. C’est aux Parcelles Assainies, d’où tout est parti, qu’elle a d’abord fait ses preuves, en coiffant au poteau les candidates qui aspiraient au titre de Miss de la commune. Miss Dakar ne fut, également, qu’une formalité avant le grand sacre. Katy Chimère Diaw et la mode, c’est donc une grande histoire d’amour. Une idylle qui va la mener au Cinéma. Elle fait partie des premières actrices à intégrer le casting d’«Un café avec» et obtient le premier rôle, celui de l’épouse de Boubacar Diallo. Un ménage aux allures de conte de fée, qui va, au bout du compte, voler en éclats. Une certaine «Lissa» est passée par là. Depuis, de l’eau a coulé sous les ponts. L’ancienne Miss Sénégal s’est mariée dans la vraie vie avec Babacar Charles Ndoye. Ce dernier est tombé sous son charme en visionnant la série. Une fois le link établi entre les deux, ils ont convolé en justes noces. Egalement installés à Genève, le couple a deux garçons. L’actrice qui n’a pas tiré un trait au cinéma, a récemment joué dans le téléfilm «You Taxi» pour la promotion du dernier «Bercy» de Youssou Ndour en 2017. Toujours aussi radieuse, Katy Chimère n’a pas perdu sa ligne, malgré ses deux grossesses. D’ailleurs, très souvent, elle pose comme modèle pour des boutiques de prêt-à-porter. En outre, elle s’est aussi découverte une passion pour le commerce. Un business qu’elle entretient entre le Sénégal et la Suisse.





Elle faisait office de gouvernante dans la maison des Diallo, dans la série «Un café avec». En même temps, elle était la cousine de Boubacar Diallo pour qui elle en pinçait. Un peu mégère sur les bords, Ndèye Diallo, de son vrai nom Alima Ndoye, va s’amouracher du gardien de la maison, Bakayokho. Une histoire peu probable qui va d’abord buter sur la situation peu enviable du vigil, avant d’aboutir sur un mariage d’intérêt. Par la magie des fétiches, Bakayokho va devenir immensément riche. La suite, on la connaît. Ndèye Diallo qui était gérante de prêt-à-porter avant son rôle dans le téléfilm, va très vite sortir de l’anonymat. Grâce à «Un café avec», elle gagne en notoriété et ne passe plus inaperçue. Après 3 saisons, la série marque un arrêt. Mais pour l’actrice, c’est le début d’une nouvelle vie. Elle rencontre celui qui deviendra son époux. Une fois leur union célébrée, elle s’envole pour Genève où elle retrouve Katy et Lissa. Ensemble, les actrices prennent leur… «café». Pure coïncidence, selon Alima qui a donné naissance à un enfant, il y a 2 ans. Alors qu’elle a toujours un pied dans le cinéma, elle n’exclut pas de se retrouver, une fois de plus, face à la caméra. Si, toutefois le jeu en vaut la chandelle… Il faut dire que l’actrice se plait énormément dans ses habits de femme au foyer et de femme d’affaires. Elle est toujours entre deux avions, même si elle préfère taire, par superstition, le secteur dans lequel, elle a jeté son dévolu

C’est la cadette de la série. Avec ses airs de petite fille apeurée, Khadijatou Diop alias Mama incarnait le rôle de la petite fille modèle, plus jeune de la fratrie et autant fragile. Aussi simple qu’attachante, la donzelle a réussi à marquer son passage dans la chambre de la célébrité. Alliant les études aux tournages, elle a prouvé à son monde que les deux étaient compatibles en décrochant son Baccalauréat. Elle va par la suite poursuivre ses études en suivant une formation pour devenir Hôtesse de l’air. Entre-temps, elle a beaucoup plus de temps, puisque la série est en «stand-by». Une période qu’elle met à profit pour bûcher à fond afin d’obtenir son diplôme. Actuellement à la recherche d’un job dans une compagnie aérienne, Mama est devenue une égérie de mode. Starlette en devenir, elle pose, entre autres, pour des stylistes et couturières. Toujours sous contrat avec les producteurs d’un «Café avec», elle attend leur feu vert pour renouer avec la caméra. Khadijatou qui est toujours un cœur à prendre, n’a pas encore trouvé l’homme de ses rêves comme la plupart de ses collègues.





Styliste dans la réalité, elle est retournée à ses premiers amours après l’arrêt de la série. Ses belles créations font pâlir d’envie dans le monde des strass et paillettes. Khadija Cissokho, plus connue sous le pseudo d’Elisa, est passée du stade d’anonyme à célébrité en un rien de temps. Jusqu’à son arrivée dans le téléfilm, les ciseaux étaient son seul dada. Surnommée «Sama jant» (mon rayon de soleil), par Balkis son soupirant dans la série, elle a apporté une réelle bouffée d’air au scénario qu’elle a pris en cours. En attendant de se reprendre au jeu de la lucarne, elle se concentre beaucoup plus sur ses modèles pour ravir encore plus, l’œil de sa clientèle. Célibataire sans enfant, à 28 ans, la demoiselle est toujours à la conquête de son prince charmant…



Source: Igfm





Accueil Envoyer à un ami Partager