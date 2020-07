Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Katy Perry bientôt maman: elle révèle l'adorable surnom donné à son bébé Rédigé par leral.net le Jeudi 16 Juillet 2020 à 14:34 | | 0 commentaire(s)| Dans quelques semaines, Katy Perry deviendra maman pour la première fois. Et entre deux interviews pour son prochain album, la chanteuse donne quelques détails au sujet de sa grossesse. Elle vient d'ailleurs de révéler le surnom donné à son bébé.

La vie de Katy Perry sera très bientôt chamboulée à jamais. Et pour cause, en parallèle de la sortie de son nouvel album, l'interprète de "I Kissed a Girl" va donner naissance à son premier enfant, cet été, fruit de son amour avec l'acteur Orlando Bloom.



D'habitude discrète au sujet de sa vie privée, l'artiste donne malgré tout quelques détails de sa grossesse et de l'arrivée de sa petite fille, à travers ses récentes interviews.



À l'occasion d'un entretien accordé à la chanteuse Fleur East, Katy Perry a dévoilé l'adorable surnom qu'elle donnait à sa petite fille: "Je l'appelle parfois Kicky Perry. J'adore les jeux de mots mais je suis vraiment active en ce moment et, vous savez, mes médecins me disent 'Reste active, tu es OK pour y aller' Et donc je danse, je chante beaucoup."









