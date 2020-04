Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Katy Perry enceinte d'Orlando Bloom : son couple mis à mal par sa grossesse Rédigé par leral.net le Vendredi 24 Avril 2020 à 17:30 | | 0 commentaire(s)| Depuis qu'elle attend son premier enfant, la chanteuse Katy Perry est sur un petit nuage, mais sa grossesse a toutefois engendré quelques désagréments... amoureux ! Entre elle et son fiancé l'acteur Orlando Bloom, il y a quelques "hauts et bas".

En mars dernier, la chanteuse américaine Katy Perry annonçait sa grossesse dans un clip vidéo, celui réalisé pour illustrer le titre Never Worn White. La future maman de 35 ans, enceinte de son premier enfant, est actuellement confinée chez elle en Californie avec son fiancé Orlando Bloom, 43 ans. Le couple connaît cependant quelques turbulences...

Selon une source indiscrète qui s'est confiée au tabloïd Us Weekly, la relation de la chanteuse avec son amoureux "a considérablement changé depuis qu'elle a appris qu'elle était enceinte". La grossesse de Katy Perry aurait mis le couple à rude épreuve. "Orlando et elle passent actuellement par quelques hauts et bas. Katy doit gérer le stress qu'engendre une première grossesse et Orlando est stressé à l'idée d'avoir un enfant dans leurs vies en cette période précise", a ajouté la source. Effectivement, devenir parents en pleine pandémie de coronavirus et alors que les hôpitaux américains sont débordés, on comprend la panique de la star du Seigneur des Anneaux et Pirates des Caraïbes !



Même si l'ambiance au sein du couple - qui a d'ailleurs déjà connu quelques difficultés dans le passé - n'est pas forcément au beau fixe tous les jours, Katy Perry est "remplie de joie et exaltée par sa grossesse" car "elle a toujours préféré être une mère" plutôt qu'une star, a ajouté la même source. On imagine qu'Orlando Bloom, déjà papa d'un grand garçon prénommé Flynn (9 ans, né de son histoire de coeur passée avec le mannequin Miranda Kerr), est lui aux anges derrière son stress excusable.



Katy Perry, qui a eu l'occasion à plusieurs reprises de dévoiler son joli baby bump avant de se confiner, a pris la peine de révéler à ses fans le sexe de son bébé. Le 4 avril, elle postait sur son compte Instagram une photo de son amoureux le visage recouvert d'une crème pâtissière de couleur rose - apparemment, c'était un jour avec plutôt qu'un jour sans. "C'est une fille", ajoutait l'interprète de California Gurls en légende. On avait cru deviner...



