Kaymor / Kaolack : Un homme tué par des abeilles

La prière des deux rakkas de l’Aïd el Fitr de ce samedi 22 avril 2023, a été perturbée au village de Leona Sonkonrong, dans la commune de Kaymor, par une attaque d’abeilles ayant viré au drame. En effet, en cette matinée de Korité vers 9 heures, le nommé Ibrahima Camara Mbow, déficient mental s’était rendu au niveau du cimetière du village pour une séance de prières aux disparus. A sa grande surprise, il s’est fait attaquer par un essaim d’abeilles, informe "Rewmi".



Malheureusement, il n’a pas pu s’enfuir du fait de son état d’handicapé physique et les abeilles se sont abattues sur lui. Retrouvé par un enfant de passage, ce dernier a immédiatement alerté les habitants du village qui étaient rassemblés au niveau de la mosquée pour la prière de Korité.



Après évacuation de la victime vers le poste de sante de Darou khoudoss, l’infirmier chef de poste a constaté qu’il était sans vie. Informés des faits, la brigade de proximité de Keur Ayib a immédiatement avisé le procureur de Kaolack et a saisi par la même occasion, le médecin-chef du district de Nioro. Ce dernier a confirmé la thèse de la mort par piqûre d’abeilles.



La victime, Ibrahima Camara Mbow, âgé de 45 ans, est née à Léona Sonkonrong dans la commune de Kayemor, fils de Tamsir et de Khady Niang. C’est la tristesse et la consternation qui est la mieux partagée.



La compagnie de la gendarmerie territoriale de Kaolack poursuit son enquête. Pendant ce temps, c’est la tristesse et la consternation qui étaient la mieux partagée par les habitants de Léona Sonkorong et environs.