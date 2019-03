Kébémer: Un accident fait un mort et huit blessés dont deux graves

Un jeune homme de 25 ans a été tué et sept autres personnes blessées dans un accident de la route survenu, samedi, à 8Km de Kébemer (Louga), a appris l’APS.



L’accident qui s’est produit vers 15 heures impliquent un véhicule de transport en commun, sept places, et un véhicule particulier qui sont entrés en collision.



Sur le coup, l’accident a fait huit blessés dont deux graves qui ont été évacués au centre de santé de Kébemer.



Le jeune homme de 25 ans a rendu l’âme dans la structure sanitaire.



Une dame blessée a été évacuée à l’hôpital Amadou Sakhir Mbaye de Louga.



