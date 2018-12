Kebemer : un marocain, ivre, s’endort au volant et commet l’irréparable

Lundi 17 Décembre 2018

Conduisant un camion chargé de pommes de terre en direction de Dakar, Mouhamed Baolou, un chauffeur d’origine marocaine, en état d’ébriété, s’est endormi au volant et a violemment percuté un conducteur d’un 4×4.



Le chauffeur du 4×4 est mort sur le coup.



