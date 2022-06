Kébémer - un responsable politique arrêté avec 26 millions, des pressions exercées pour le faire libérer Les limiers du commissariat urbain de Kébémer ont interpellé, dans la nuit du jeudi au vendredi, vers les coups de 3 heures du matin, S. Ka qui avait, par devers lui, un montant de 26 millions FCFA et des armes. Des pressions exercées pour le faire libérer

Dans le cadre de leur mission de sécurisation des personnes et de leurs biens, les éléments du commissariat urbain de Saint-Louis ont aperçu, la nuit du jeudi au vendredi, une voiture suspecte et qui n’avait pas de plaques d’immatricula- tion. Sommé de s’arrêter, le conducteur, seul à bord, a obtempéré sans rechigner. Une fouille minutieuse a permis aux hommes de tenues de découvrir une mallette d’argent qui, après comptage, contenait 26 millions F CFA, en billets authentiques de 10 000F CFA.



En sus de cela, ils ont trouvé, par devers le conducteur, une pompe asphyxiante et une matraque électrique. Toujours en continuant la fouille, ils ont trouvé une dizaine de fausses attes- tations de dépôts de permis. Les unes ont une validité de 10 jours, les autres entre 15 jours et deux mois (entre 31 mai et 31 juillet). Avec tout cet arsenal, il a été interpellé avant d’être acheminé dans les locaux du commissariat pour les besoins de l’enquête qui a été ouverte. Interrogé sommairement, il a soutenu se nommait S. Ka.



Il ressort des investigations, selon nos sources, qu’avant son arrestation, il a tenté de contourner les check-point de la police, vu qu’il maitrise parfaitement la zone, mais, il a eu la malchance de tomber sur une patrouille qu’il ne pen- sait pas croiser. L’enquête révèle aussi qu’il a été interpellé à son cinquième contournement. Qu’il n’avait pas de permis de conduire avec lui, au moment de son arrestation.



Selon nos informations, lors de son face-à-face avec les hommes du Commissaire Ibrahima Diouf, le patron du commissariat urbain de Kébémer, il a soutenu être membre de la mouvance présidentielle sans plus d’informations. Qu’il a été candidat, lors des dernières élections locales de janvier dernier. Nos sources n’ont pas voulu préciser de quelle formation politique il est respon- sable.



Par contre, selon toujours nos informations, depuis l’éclatement de cette affaire qui s’est répandue comme une traine de poudre dans cette partie de la région de Louga, l’équipe du Commissaire Ibrahima Diouf reçoit des pressions terribles pour, soit, étouffer l’affaire ou le faire libérer.



Mais, c’est peine perdue, dit-on, car, l’enquête continue son bonhomme de chemin et toutes les personnes concernées dans cette affaire seront audition- nées, avancent certaines sources.



Ainsi, sur les faux documents trouvés sur lui, il a révélé les avoir obtenus de concert avec le soutien d’un gendarme établi à Dakar, sans donner plus de détails. Par contre, il n’a rien dit sur l’ar- gent. Ainsi, à ce stade de l’enquête, selon nos sources, on n’en connait pas l’origine ni la destination. L’enquête se poursuit. Lui reste en garde-à-vue dans les locaux du commissariat.



En attendant son déferrement au par- quet prévu en début de semaine pour les faits de conduite sans détention de per- mis, faux et usage de faux sur des docu- ments administratifs, détention illégale d’armes, son interrogatoire va se pour- suivre durant le week-end. En ce qui concerne l’argent qui a été découvert par devers lui, selon nos sources, il est encore tôt de déterminer la marche à suivre, puisque le prévenu n’a pas encore voulu se prononcer sur ça.

