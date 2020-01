Kédougou : 25 personnes arrêtées pour exploitation illicite d’or Vingt-cinq individus, des sénégalais, maliens et burkinabé, qui exploitaient un site d’orpaillage clandestin à Tourokhoto, dans l’arrondissement de Sabadola, dans la région de Kédougou, proche des frontières du Mali et de la Guinée, ont été arrêtés, samedi dernier, selon L’Observateur qui donne l’information, les gendarmes ont mis la main sur dix-huit (18) extracteurs de sable, quatorze (14) motopompes, cinq (5) motos, sept (7) cycles et un (1) camion, sur le site où ils ont fait une descente. Les lis en cause sont toujours à la brigade de gendarmerie de Sabadola en attendant d’être déférés.

