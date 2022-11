Kédougou: 27 orpailleurs déférés au Parquet Vingt-sept orpailleurs interpellés dans le cadre de plusieurs opérations de démantèlement de sites d’orpaillage non réglementaires ont été déféré mardi au parquet du tribunal de grande instance de Kédougou (sud-est), a-t-on appris de la brigade de gendarmerie de Saraya.

Les personnes interpellées, toutes de nationalité étrangère, sont poursuivies pour ‘’exploitation illicite de l’or dans un site non autorisé’’. Elles ont été interpellées le week-end dernier dans le cadre de plusieurs opérations de démantèlement de sites d’orpaillage clandestins menées dans le département de Saraya.



Les gendarmes disent avoir notamment réussi à mettre fin aux activités minières d’un groupe d’orpailleurs à Sansamba, dans le département de Saraya. Le matériel saisi est constitué de sept motopompes, de deux motos, de deux tricycles et d’autres outils indispensables à l’exploitation minière dans cette zone où l’orpaillage se fait en dehors du cadre légal.



D'après Aps, la brigade de Saraya dit mener actuellement une opération d’envergure contre l’extraction illégale de l’or, une activité pratiquée dans ce département abritant la quasi-totalité des sites de ce type.





