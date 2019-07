Kédougou: Âgé de 7 ans, Ibrahima Diallo tue son frère avec un fusil

Un enfant de 7 ans, Ibrahima Diallo a tiré à bout portant sur son grand frère de 12 ans, Mamadou Diané, avec une arme de son père.



Le drame est survenu hier aux environs de 14 heures au village de Kafori, situé dans le Fongolimbi (Kédougou). Les deux frères s’amusaient avec le fusil de chasse de leur père, selon les informations relayées par la presse. La gendarmerie et les sapeurs-pompiers se sont déplacés sur les lieux. Les mêmes sources renseignent que le père et son fils ont été arrêtés et placés en détention pour les besoins de l’enquête.

