Kédougou / Attaque à main armée : Des passagers ligotés et dépouillés, un blessé grave Des hommes armés ont attaqué des passagers sur l’axe Sarouja- Wamba, dans le département de Saraya. Selon l’information émanant de "Bes Bi", les faits se sont produits ce samedi 10 juin 2023, vers 6h du matin.

Les voyageurs ont été ligotés par leurs bourreaux et un blessé grave a été noté parmi les victimes. Il a été acheminé au centre de santé de Saraya. La gendarmerie a ouvert une enquête.



Le quotidien ajoute que les malfrats ont dépouillé ces derniers de leur argent et autres objets, avant de prendre la fuite. Selon leurs sources, nombre de ces malfaiteurs parlent le Bambara et le Peul.



Bes Bi rappelle que le village de Sarouja est une localité frontalière avec le Mali et la Guinée Conakry et les attaques de ce genre sont récurrentes dans cette zone du Dantila, selon Karim Danfakha, originaire de cette localité. Il préconise l’ouverture d’une brigade de gendarmerie dans cette zone.



