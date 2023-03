Kédougou : Des prostituées victimes de trafic sexuel grave

La région de Kédougou est très connue pour les exploitants de l’or. Mais aussi, comme une zone de regroupement pour les travailleuses du sexe. Dans une étude, sur 1500 prostituées, les 280 seraient victimes de trafic de sexuel grave.



Des chiffres révélés par une étude très poussée des Ong et des universités comme le Center of human traffincking research et Outresearch de l’université de Gorgie aux Etats-Unis. Une enquête basée sur la tranche d’âge entre 18 et 35 ans, engagée dans le commerce du sexe.



Selon le rapport, les 13% des travailleuses du sexe victimes de trafic sexuel grave, se trouvent à Saraya et Kédougou. Mais aussi, 68% de ces victimes sont de la sous-région. L’étude montre que 64% déclarent avoir vécu des conditions de vie préjudiciables au cours de leur existence.