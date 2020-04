Kédougou: Deux jeunes meurent lors d'une patrouille de la gendarmerie pendant le couvre-feu Alors que la gendarmerie effectuait une patrouille pendant la couvre-feu à Kedougou, deux jeunes sont morts au cours d'une course-poursuite. C’était dans la nuit du jeudi au vendredi dernier, au village de Batanko, à quelque 40 kilomètres de Kedougou.

«Les pandores ont installé un dispositif sécuritaire au campement de Mako pour faire respecter l’état d’urgence et l’interdiction de l’exploitation de l’or dans les sites aurifères. La patrouille est tombée sur trois jeunes habitants de Batanko, dans la commune de Tomboronkoto. Ces derniers, pris de panique, ont tenté de prendre la fuite et s’en est suivie une course poursuite qui a mal tourné», a informé la Rsi, reprise par Laviesenegalaise.

Selon le correspondant de la radio nationale, «un des jeunes qui ne savait pas nager s’est jeté dans l’eau et s’est finalement noyé. Les recherches entamées ont permis de retrouver le corps sans vie du jeune garçon». Les populations ont demandé à ce que le corps leur soit restitué, mais «devant le refus des forces de sécurité, il s’en est suivi des heurts et un autre jeune a perdu la vie au cours des affrontements entre populations et forces de l’ordre, vendredi matin», indique la même source.



