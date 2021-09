Kédougou Division au sein de l’Apr : Mamadou Lolo Cissokho candidat à la présidence du Conseil départemental L’ancien Coordonnateur régional de la coalition Benno bokk yaakaar de Kédougou compte briguer la présidence du Conseil départemental. Une autre tendance politique se dessine au sein du parti au pouvoir, à quelques mois des élections locales dans le département de kédougou où les tendances politiques divisent l’Alliance pour la République (Apr).

Rédigé par leral.net le Mercredi 1 Septembre 2021 à 10:33 | | 0 commentaire(s)|

Mamadou Cissokho dit «Lolo» a commencé une tournée politique et des visites de quartiers pour préparer sa candidature à la présidence du Conseil départemental.



«Je suis demandé, je suis sollicité et je voudrais apporter ma contribution au développement de Kédougou. Et toutes les femmes du parti m’ont réclamé. Ce sont elles qui votent et qui détiennent l’économie. Elles sont les plus engagées et surtout les plus structurées », a déclaré l’ancien Coordonnateur régional de l’Apr.



Et il insiste : «Je confirme ici et maintenant ma candidature au Conseil départemental de Kédougou. L’équipe sortante a un bilan négatif. Le département n’a connu aucun changement depuis 2014.»

Mamadou Lolo Cissokho en a surtout profité pour rappeler à la population les réalisations du chef de l’Etat dans la région, du Centre hospitalier régional Amath Dansokho, à la route Kédougou-Salémata, en passant par le château d’eau et les réalisations de Promoville.



Il demande aux femmes de rester «soudées» jusqu’aux prochaines élections territoriales. C’est dans ce sens qu’il les a exhortées d’aller s’inscrire sur les listes électorales ou mettre leur carte d’électeur à jour.



El Hadji Youssouf Sidibé, membre de la coalition Benno bokk yaakaar, et d’autres voix fortes de la mouvance présidentielle dans la région de Kédougou ont aussi abondé dans le même sens pour dire haut et fort leur adhésion à cet engagement aux côtés de M. Cissokho. Il a saisi l’occasion pour contribuer à la lutte contre le Covid-19 en distribuant des masques et en sensibilisant sur la nécessité d’aller se faire vacciner.

Le Quotidien



