Kédougou/Esclavage sexuel: des filles vendues entre 01 et 02 millions F CFA Oui, vous avez bien lu qu'il y a bel et bien une traite d'êtres humains à Kédougou, révèle L'Observateur.

Le journal fait savoir que dans les sites d'orpaillage de Kédougou, il existe une traite d'être humains avec des filles qui sont vendues entre un et deux (02) millions de francs CFA.



C'est ce que révèle l'enquête menée avec les bouleversants témoignages des victimes de ce commerce crapuleux.



La traite des personnes au niveau des »diouras » ne concerne pas que les prostituées.Des milliers d’enfants travaillent ou sont utilisés dans les zones d’orpaillage.



