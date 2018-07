Kédougou: La foudre tue un garçon de 16 ans

La grande pluie, qui s’est abattue sur Kédougou dans la soirée du lundi dernier, a causé la mort d’un jeune garçon de 16 ans et la destruction de deux cases. Il s’agit de Mamadou Saliou Touré. De nationalité guinéenne, il a été retrouvé mort sous le hangar de la maison. Le commandant de la brigade des sapeurs pompier de Kédougou, Tiémokho Dionne, alerté par les habitants de ce quartier, constate : " La mort est causée apparemment par la foudre. Il a dû recevoir une décharge électrique .



A côté de la victime dans une maison à moins de 10 mètres, on a constaté deux cases qui avaient pris feu par la même cause. On a fait une reconnaissance à travers ces deux cases, heureusement qu’on n’a pas retrouvé de victime. Le corps de Mamadou Saliou a été déposé à la morgue du centre de santé de Kédougou. »













Le Quotidien