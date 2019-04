Kédougou: La rougeole refait surface, cinq cas positifs recensés

La rougeole a refait surface à Kédougou, plus précisément à Tékento, Bantako dans le district sanitaire de Kédougou, où plusieurs cas suspects ont été recensés dont cinq cas positifs.



Selon la RFM qui donne l’information, une campagne de riposte est lancée par les autorités sanitaires et 200 enfants ont été vaccinés contre cette maladie. Seulement, souligne la même source, si d’autres mesures ne sont pas prises, les déplacements des populations risquent de favoriser une propagation de la maladie dans les trois départements de la région et même au-delà.

